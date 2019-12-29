Попередньо стали відомі імена перших звільнених з ОРДЛО українців
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Попередньо стали відомі імена перших утримуваних в ОРДЛО українців, передає кореспондент УНН.
Так, звільнено з ОРДЛО 25 утримуваних осіб, серед яких:
1. Алаян Едік
2. Ульянов
3. Вороніна
4. Гарбуліч Тетяна
5. Данильченко
6. Дєєв
7. Євтушов
8. Єрьоменко
9. Завадський
10. Іванчук Сергій
11. Картішко Роман
12. Катишев
13. Мухіна
14. Олійник
15. Волков Олександр
16. Сікацький
17. Семенов
18. Семеренко
19. Сорокіна
20. Карасюк Валерій
21. Кучин
22. Урсак Роман
23. Циганов
24. Яровий
Додомо, було повідомлено про звільнення 25 осіб, проте прізвище однієї особи дізнатися не вдалося.
Як повідомляв УНН раніше, з втобусу, що приїхав з тимчасово окупованої території до КПВВ “Майорське”, вийшли перші 25 утримуваних в ОРДЛО українців.