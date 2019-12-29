Великий обмін: з автобусу вийшли перші 25 утримуваних в ОРДЛО українців
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. З автобусу, що приїхав з тимчасово окупованої території до КПВВ “Майорське”, вийшли перші 25 утримуваних в ОРДЛО українців, передає кореспондент УНН.
Так, процес контролює так звана “омбудсмен ЛНР” Ольга Кобцева, яка одного разу пригрозила, що може “зупинити” обмін.
Зазначимо, серед утримуваних, що вийшли з автобусу, декілька жінок.
Раніше Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Facebook повідомила, що з ОРДЛО мають повернутись 80 осіб.
Варто нагадати, що сьогодні, у неділю, має відбутись “великий обмін” утримуваними особами між українською стороною і представниками бойовиків “Л/ДНР”.
Те, що обмін утримуваними особами має відбутися у неділю, 29 грудня, підтвердив Президент України Володимир Зеленський.
За попередніми даними, він відбудеться на КПВВ “Майорське”. На користь цього говорить і те, що цей пункт в’їзду-виїзду 29 грудня працювати не буде.
Як повідомляв УНН, раніше Денісова підтвердила, що у Майорську на Донеччині стартував процес взаємного обміну утримуваними особами між Україною та ОРДЛО.