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Сьогодні має відбутись "Великий обмін" утримуваними особами

Сьогодні має відбутись "Великий обмін" утримуваними особами

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Сьогодні, у неділю, має відбутись "Великий обмін" утримуваними особами між українською стороною і представниками бойовиків "Л/ДНР", про це повідомляє УНН.

Те, що обмін утримуваними особами має відбутися у неділю, 29 грудня, підтвердив Президент України Володимир Зеленський. За попередніми даними, він відбудеться на КПВВ “Майорське”. На користь цього говорить і те, що цей пункт в’їзду-виїзду 29 грудня працювати не буде.

За останні декілька днів з-під варти звільнили низку осіб, які, можливо, можуть передати бойовикам у межах обміну.

Так, напередодні обміну, пізно ввечері 28 грудня, суд відпустив з-під варти ексберкутівців, яких звинувачують у розстрілі Небесної сотні. Активісти, у свою чергу, зібрались під Лук’янівським СІЗО та звечора блокували виїзд автозаків з ексберкутівцями. Окремі учасники акції простояли під СІЗО всю ніч в очікуванні дій силовиків.

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Зокрема, перед очікуваним обміном суд оголосив вирок і відпустив з-під варти “харківських терористів”. Так, суд засудив до довічного ув’язнення з конфіскацією майна Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького та Сергія Башликова. Вони обвинувачувалися у вибуху на мирній ході біля Палацу спорту в Харкові. Але, Дворнікову, Тетюцькому та Башликову змінили запобіжні заходи з арешту на особисте зобов’язання, адже вони входять до списків на обмін утримуваними особами.

Також у списках на обмін можуть перебувати фігуранти справи про захоплення двох поверхів приміщення УВС у Маріуполі Євген Дружинін, Олександр Стрельникович, Віктор Скрипник та В’ячеслав Бірюков, яким Жовтневий районний суд міста змінив запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов’язання.

Також під обмін можуть потрапити Дар’я Мастікашева та Олександр Каратай, яких звільнив з-під варти Красногвардійський районний суд Дніпра, як повідомляють інші ЗМІ, зокрема Радіо Свобода. Окрім того, у списках на обмін можуть перебувати Микола Бутрименко, якого Оріхівський районний суд Запорізької області за клопотанням прокуратури відпустив під особисте зобов’язання; фігурант “справи 2 травня” Сергій Долженков, Костянтин Калашников, засуджений за диверсію на залізниці, та Денис Шатунов, засуджений за організацію замовного вбивства, яке вдалося попередити.

У межах обміну очікується повернення низки українських військовослужбовців. Зокрема, за інформацією НВ, можуть повернути майора Сергія Іванчука.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили, що обмін утримуваними особами з ОРДЛО відбудеться 29 грудня. В ОРДЛО озвучили формулу “87 на 55” для обміну утримуваними.

Раніше у Кучми підтвердили домовленість про обмін утримуваними особами до кінця року.

Про обмін ще 9 грудня у Парижі домовлялися лідери країн “нормандського формату”. Так, за підсумками саміту в Парижі було підписано комюніке, у тексті якого було погоджено, що всі сторони “заохочують Тристоронню контактну групу сприяти звільненню та обміну утримуваних осіб, пов’язаних з конфліктом, до кінця року на основі принципу „всіх на всіх“, починаючи з „усіх встановлених на всіх встановлених“, при розумінні, що міжнародним організаціям, включно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ), буде надано повний і безумовний допуск до всіх утримуваних осіб”.

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