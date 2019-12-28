Зеленський підтвердив, що обмін утримуваними особами має відбутися завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що обмін утримуваними особами має відбутися у неділю, 29 грудня. Про це він повідомив у суботу під час візиту на Прикарпаття, передає УНН.
"Ще ми не зробили цю найскладнішу задачу цього року. Скажімо так, повинен бути обмін завтра. Повинен бути, ми чекаємо на це. Поки що йде, не повністю завершена повна верифікація всіх людей", - зазначив Президент.
Нагадаємо, російські ЗМІ повідомили, що обмін утримуваними особами з ОРДЛО відбудеться 29 грудня. В ОРДЛО озвучили формулу "87 на 55" для обміну утримуваними.
Раніше у Кучми підтвердили домовленість про обмін утримуваними особами до кінця року.