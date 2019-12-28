В ОРДЛО озвучили формулу "87 на 55" для обміну утримуваними
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Представники "Л/ДНР" у неділю, 29 грудня, у межах обміну утримуваними особами за формулою "всіх встановлених на всіх встановлених" передадуть Києву 55 осіб і розраховують отримати 87 своїх прихильників. Про це в суботу повідомила представник "ДНР" у гуманітарній підгрупі Дар'я Морозова, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Київ і Донбас погодили дату обміну полоненими за принципом "всіх встановлених на всіх встановлених". Цієї неділі, 29 грудня, тобто ще до Нового року, як про це домовилися лідери "нормандської четвірки", українська сторона повинна передати 87 осіб. Донецьк і Луганськ звільнять 55", - сказала Морозова.
Нагадаємо, російські ЗМІ повідомили, що обмін утримуваними особами з ОРДЛО відбудеться 29 грудня.
Раніше у Кучми підтвердили домовленість про обмін утримуваними особами до кінця року.