"Киев и Донбасс согласовали дату обмена пленными по принципу "всех установленных на всех установленных". В это воскресенье, 29 декабря, то есть еще до Нового года, как об этом договорились лидеры "нормандской четверки", украинская сторона должна передать 87 человек. Донецк и Луганск освободят 55", - сказала Морозова.

Напомним, российские СМИ сообщили, что обмен удерживаемыми лицами с ОРДЛО состоится 29 декабря.

Ранее у Кучмы подтвердили договоренность об обмене удерживаемыми лицами до конца года.