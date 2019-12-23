У Кучми підтвердили домовленості щодо обміну утримуваних до кінця року

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи, яка відбулась у понеділок, було досягнуто домовленості щодо взаємного звільнення утримуваних осіб до кінця року. Про це повідомила прессекретар представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Facebook, передає УНН.

“Під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи досягнуто домовленості щодо взаємного звільнення утримуваних осіб до кінця року, як це і передбачено підсумками саміту лідерів країн Нормандської четвірки в Парижі”, — написала Оліфер.

Зазначимо, раніше представник Російської Федерації в ТКГ Борис Гризлов заявив, що контактна група узгодила умови звільнення і обміну утримуваних осіб до кінця року.

Як раніше стало відомо ЗМІ, близько сорока осіб з числа тих, кого українська сторона готувалася передати бойовикам, відмовилися брати участь в обміні і повертатися на території, тимчасово контрольовані сепаратистами.

Необхідність провести відеоконференцію виникла після того, як на очній зустрічі в Мінську 18 грудня учасникам переговорів не вдалося домовитися про обмін

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