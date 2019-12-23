У Кучми підтвердили домовленості щодо обміну утримуваних до кінця року

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи, яка відбулась у понеділок, було досягнуто домовленості щодо взаємного звільнення утримуваних осіб до кінця року. Про це повідомила прессекретар представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Facebook, передає УНН.