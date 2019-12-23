Представник РФ у ТКГ: група узгодила умови звільнення і обміну утримуваних осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Контактна група узгодила умови звільнення і обміну утримуваних осіб до кінця року, заявив представник Російської Федерації в ТКГ Борис Гризлов, пише УНН з посиланням на російське федеральне агентство ТАСС.
“Сьогодні відбулося позачергове засідання контактної групи, воно пройшло в режимі відеоконференції, — сказав він. — Темою засідання стало звільнення і обмін утримуваних осіб між Києвом і Донбасом”. “Обговорення відбулося, і на цей раз є конкретні результати”, — підкреслив він.
“Представникам Києва, Донецька і Луганська за участю посередників — Росії і ОБСЄ — вдалося узгодити необхідні умови для проведення звільнення і обміну утримуваних осіб до кінця року”, — підтвердив Гризлов.
Як раніше стало відомо російському виданню “Коммерсант”, близько сорока осіб з числа тих, кого українська сторона готувалася передати бойовикам, відмовилися брати участь в обміні і повертатися на території, тимчасово контрольовані сепаратистами.
Необхідність провести відеоконференцію виникла після того, як на очній зустрічі в Мінську 18 грудня учасникам переговорів не вдалося договорити про обмін.
Додамо, вчора міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що для обміну утримуваними особами між Україною і тимчасово окупованими районами Донбасу в Мінську з’явилася “нова перешкода”.