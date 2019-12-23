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Представник РФ у ТКГ: група узгодила умови звільнення і обміну утримуваних осіб

Представник РФ у ТКГ: група узгодила умови звільнення і обміну утримуваних осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Контактна група узгодила умови звільнення і обміну утримуваних осіб до кінця року, заявив представник Російської Федерації в ТКГ Борис Гризлов, пише УНН з посиланням на російське федеральне агентство ТАСС.

“Сьогодні відбулося позачергове засідання контактної групи, воно пройшло в режимі відеоконференції, — сказав він. — Темою засідання стало звільнення і обмін утримуваних осіб між Києвом і Донбасом”. “Обговорення відбулося, і на цей раз є конкретні результати”, — підкреслив він.

“Представникам Києва, Донецька і Луганська за участю посередників — Росії і ОБСЄ — вдалося узгодити необхідні умови для проведення звільнення і обміну утримуваних осіб до кінця року”, — підтвердив Гризлов.

Як раніше стало відомо російському виданню “Коммерсант”, близько сорока осіб з числа тих, кого українська сторона готувалася передати бойовикам, відмовилися брати участь в обміні і повертатися на території, тимчасово контрольовані сепаратистами.

Необхідність провести відеоконференцію виникла після того, як на очній зустрічі в Мінську 18 грудня учасникам переговорів не вдалося договорити про обмін.

Додамо, вчора міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що для обміну утримуваними особами між Україною і тимчасово окупованими районами Донбасу в Мінську з’явилася “нова перешкода”.

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