Лавров заявив про "нову перешкоду" для обміну між Україною та ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Для обміну утримуваними особами між Україною і тимчасово окупованими районами Донбасу в Мінську з'явилася "нова перешкода". Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в ефірі одного з російських телеканалів, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"У Парижі закликали контактну групу погодити списки для обміну всіх встановлених на всіх встановлених. Мета - "всіх на всіх", але коли вони всі ці роки формували списки, то виявилося, що не всі взаємно підтверджені", - сказав він.
Міністр нагадав про існування списків "підтверджених" осіб, про місцезнаходження яких відомо.
"Тепер в контактній групі з'явився новий критерій: встановлені - так, але вони не всі "процесуально очищені". Це означає нову перешкоду до того, щоб люди до Різдва і Нового року повернулися додому", - заявив Лавров.
Нагадаємо, в день зустрічі ТКГ в Мінську міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що бажаного прогресу досягти не вдалося, зокрема, в питанні обміну утримуваних осіб.
Як повідомляв УНН, учасники ТКГ 18 грудня мали обговорити і втілити в життя низку конкретних домовленостей, які були досягнуті на зустрічі лідерів "нормандської четвірки": питання обміну утримуваними особами, припинення вогню і узгодження трьох нових ділянок розведення сил на лінії зіткнення сторін.