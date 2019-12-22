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Лавров заявив про "нову перешкоду" для обміну між Україною та ОРДЛО

Лавров заявив про "нову перешкоду" для обміну між Україною та ОРДЛО

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Для обміну утримуваними особами між Україною і тимчасово окупованими районами Донбасу в Мінську з'явилася "нова перешкода". Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в ефірі одного з російських телеканалів, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"У Парижі закликали контактну групу погодити списки для обміну всіх встановлених на всіх встановлених. Мета - "всіх на всіх", але коли вони всі ці роки формували списки, то виявилося, що не всі взаємно підтверджені", - сказав він.

Міністр нагадав про існування списків "підтверджених" осіб, про місцезнаходження яких відомо.

"Тепер в контактній групі з'явився новий критерій: встановлені - так, але вони не всі "процесуально очищені". Це означає нову перешкоду до того, щоб люди до Різдва і Нового року повернулися додому", - заявив Лавров.

Нагадаємо, в день зустрічі ТКГ в Мінську міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що бажаного прогресу досягти не вдалося, зокрема, в питанні обміну утримуваних осіб.

Як повідомляв УНН, учасники ТКГ 18 грудня мали обговорити і втілити в життя низку конкретних домовленостей, які були досягнуті на зустрічі лідерів "нормандської четвірки": питання обміну утримуваними особами, припинення вогню і узгодження трьох нових ділянок розведення сил на лінії зіткнення сторін.

Українські Національні Новини

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