Лавров заявив про "нову перешкоду" для обміну між Україною та ОРДЛО

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Для обміну утримуваними особами між Україною і тимчасово окупованими районами Донбасу в Мінську з'явилася "нова перешкода". Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в ефірі одного з російських телеканалів, передає УНН з посиланням на ТАСС.