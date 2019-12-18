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Трехсторонняя контактная группа по Донбассу начала заседание в Минске

Трехсторонняя контактная группа по Донбассу начала заседание в Минске

Киев  •  УНН

 • 22139 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе начала заседание в Минске. Об этом сообщила пресслужба Министерства иностранных дел республики Беларусь, передаёт УНН.

“В Минске проходит встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины”, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сегодня в Минске начали заседание рабочие подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как сообщал УНН, сегодня, 18 декабря, пройдет первое заседание трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске после “нормандского саммита”, который прошел 9 декабря в Париже.

Участники ТКГ должны обсудить и воплотить в жизнь ряд конкретных договоренностей, которые были достигнуты на встрече лидеров “нормандской четверки”: вопрос обмена удерживаемыми лицами, прекращение огня и согласование трех новых участков разведения сил на линии соприкосновения сторон.

Также в комментарии УНН координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе ТКГ Тони Фриш сообщил, что рабочая группа по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе постоянно ведёт переговоры относительно списков на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и так называемыми “ДНР” и “ЛНР”.

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