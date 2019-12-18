Тристороння контактна група по Донбасу почала засідання в Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі початку засідання в Мінську. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ республіки Білорусь, передає УНН.
“У Мінську проходить зустріч Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше сьогодні в Мінську почали засідання робочі підгрупи тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі.
Як повідомляв УНН, сьогодні, 18 грудня, відбудеться перше засідання тристоронньої контактної групи (ТКГ) в Мінську після “нормандського саміту”, який пройшов 9 грудня в Парижі.
Учасники ТКГ повинні обговорити і втілити в життя ряд конкретних домовленостей, які були досягнуті на зустрічі лідерів “нормандської четвірки”: питання обміну утримуваними особами, припинення вогню і узгодження трьох нових ділянок розведення сил на лінії зіткнення сторін.
Також в коментарі УНН координатор ОБСЄ в гуманітарній підгрупі ТКГ Тоні Фріш повідомив, що робоча група з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі постійно веде переговори щодо списків на обмін утримуваними особами між Україною і так званими “ДНР” і “ЛНР”.