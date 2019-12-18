Робочі підгрупи щодо Донбасу зібралися у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Мінську почали засідання робочі підгрупи тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МЗС Білорусі в Twitter.
"У Мінську проходить зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, сьогодні, 18 грудня, відбудеться перше засідання тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську після "нормандського саміту", який відбувся 9 грудня у Парижі.
Учасники ТКГ повинні обговорити і втілити в життя низку конкретних домовленостей, які були досягнуті на зустрічі лідерів "нормандської четвірки": питання обміну утримуваними особами, припинення вогню і узгодження трьох нових ділянок розведення сил на лінії зіткнення сторін.
Також в коментарі УНН координатор ОБСЄ в гуманітарній підгрупі ТКГ Тоні Фріш повідомив, що робоча група з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі постійно веде переговори щодо списків на обмін утримуваними особами між Україною і так званими "ДНР" і "ЛНР".