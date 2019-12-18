В ОБСЄ розповіли про обговорення списків на обмін у межах ТКГ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Робоча група з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі постійно веде переговори щодо списків на обмін утримуваними особами між Україною і так званими "ДНР" і "ЛНР". Про це повідомив журналісту УНН координатор ОБСЄ у гуманітарній підгрупі ТКГ Тоні Фріш.
"Члени робочої групи з гуманітарних питань у межах Тристоронньої контактної групи постійно ведуть переговори про списки щодо можливого обміну утримуваними особами, пов'язаними з конфліктом", - сказав Фріш.
Він підкреслив, що "ці списки, будучи частиною переговорного процесу, є конфіденційними".
Як повідомляв УНН, сьогодні, 18 грудня, відбудеться перше засідання тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську після "нормандського саміту", який відбувся 9 грудня у Парижі.
Учасники ТКГ повинні обговорити і втілити у життя низку конкретних домовленостей, які були досягнуті на зустрічі лідерів "нормандської четвірки": питання обміну утримуваними особами, припинення вогню і узгодження трьох нових ділянок розведення сил на лінії зіткнення сторін.