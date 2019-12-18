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Достичь прогресса сегодня в Минске не удалось - Пристайко

Достичь прогресса сегодня в Минске не удалось - Пристайко

Киев  •  УНН

 • 16431 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. На сегодняшнем заседании подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске не удалось достичь желаемого прогресса, в частности, обмена удерживаемых лиц. Об этом вечером в среду сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.

“Что я вижу на сегодня, к сожалению, списки обновить в другой подгруппе, договориться, нам не удалось на сегодня достичь этого прогресса в Минске... Я проверял, что происходит сейчас — наша группа переговорная рассказывает, что происходит. Того прогресса, который мы с вами хотели бы, он не достигнут”, — сказал министр.

Он напомнил, что сегодня Украина хотела бы получить заверения в том, что будет объявлено новое перемирие.

“Вместе с тем было объявлено, что “давайте будем продлевать перемирие, которое было договорено в июле, и сделаем его лучше”, — сказал Пристайко.

“Мы отдельно в гуманитарной подгруппе хотели договориться о том, что до Нового Года обменяются все согласованные на всех согласованных. Есть такой принцип — давайте поменяем всех на всех. Действительно, хорошая идея, но мы столкнулись технически, что списки никак не можем составить и согласовать. Поэтому в то момент, когда было определенное количество согласованных, решили подвести черту и сказать: давайте хотя бы тех, кого согласовали, то количество обменяем... К сожалению, теперь с этого согласованного списка были отрезан еще небольшой кусочек. Это, опять же, было предложение той стороны, ОРДЛО, которую РФ не смогла, не захотела заставить выполнить договоренности. Сегодня еще не завершены разговоры, они сейчас согласовывают, сколько это все же будет людей”, — добавил он.

Напомним, сегодня вечером Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе начала заседание в Минске.

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