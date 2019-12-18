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Досягти прогресу сьогодні в Мінську не вдалося – Пристайко

Досягти прогресу сьогодні в Мінську не вдалося – Пристайко

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. На сьогоднішньому засіданні підгруп тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі в Мінську не вдалось досягти бажаного прогресу, зокрема, щодо обміну утримуваних осіб. Про це ввечері у середу сказав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі одного з телеканалів, передає корреспондент УНН.

“Що я бачу на сьогодні, нажаль, списки оновити в іншій підгрупі, домовитись, нам не вдалось станом на сьогодні досягти цього прогресу в Мінську... Я перевіряв, що відбувається зараз — наша група переговорна розповідає, що відбувається. Того прогресу, який ми з вами хотіли б, він не досягнутий”, — сказав міністр.

Він нагадав, що сьогодні Україна хотіла б отримати запевнення у тому, що буде оголошено нове перемир’я.

“Натомість було оголошено, що “давайте будемо продовжувати перемир’я, яке було домовлено в липні, і зробимо його краще”, — сказав Пристайко.

“Ми окремо в гуманітарній підгрупі хотіли домовитись про те, що до Нового Року обміняються всі погоджені на всіх погоджених. Є такий принцип — давайте поміняємо всіх на всіх. Дійсно, хороша ідея, але ми зіткнулись технічно, що списки ніяк не можемо скласти і погодити. Тому в якісь момент, коли була певна кількість погоджених, вирішили підвести риску і сказати: давайте х очаб тих, кого погодили, ту кількість обміняємо... Нажаль, тепер із цього погодженого списку було відрізано ще невеличкий шматочок. Це, знов таки, була пропозиція тієї сторони, ОРДЛО, яку РФ не змогла, не захотіла примусити виконати домовленості. Сьогодні ще не завершені розмови, вони зараз узгоджують, скільки це все ж таки буде людей”, — додав він.

Нагадаємо, сьогодні ввечері Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі розпочала засідання в Мінську.

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