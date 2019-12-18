Досягти прогресу сьогодні в Мінську не вдалося – Пристайко

КИЇВ. 18 грудня. УНН. На сьогоднішньому засіданні підгруп тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі в Мінську не вдалось досягти бажаного прогресу, зокрема, щодо обміну утримуваних осіб. Про це ввечері у середу сказав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі одного з телеканалів, передає корреспондент УНН.