ЗМІ РФ повідомили дату обміну утримуваними особами з ОРДЛО

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Як стало відомо “Коммерсант”, Київ і бойовики з тимчасово окупованих районів Донбасу узгодили точну дату обміну полоненими за формулою “всіх встановлених на всіх встановлених”. Його здійснять 29 грудня, повідомили “Коммерсанту” два джерела, що знають про зміст переговорів. За словами одного з них, на сьогоднішній день дата не є дискусійним питанням, хоча деякі деталі підготовлюваного обміну ще продовжують опрацьовуватися, передає УНН.