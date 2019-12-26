ЗМІ РФ повідомили дату обміну утримуваними особами з ОРДЛО

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Як стало відомо “Коммерсант”, Київ і бойовики з тимчасово окупованих районів Донбасу узгодили точну дату обміну полоненими за формулою “всіх встановлених на всіх встановлених”. Його здійснять 29 грудня, повідомили “Коммерсанту” два джерела, що знають про зміст переговорів. За словами одного з них, на сьогоднішній день дата не є дискусійним питанням, хоча деякі деталі підготовлюваного обміну ще продовжують опрацьовуватися, передає УНН.

ТКГ зібралася 18 грудня в Мінську. Там представники Києва і бойовиків з непідконтрольних районів Донецької та Луганської областей спочатку домовилися про обмін до Нового року. Але потім представники так званої “ДНР” заявили, що домовитися не вдалося, оскільки нібито “українська сторона не здійснила процесуальну очистку (має на увазі припинення кримінального переслідування)” осіб, які підлягають обміну. Сторони тоді домовилися продовжити переговори в режимі відеоконференції, яка відбулася 23 грудня. За її підсумками було оголошено про досягнення домовленості встигнути обміняти полонених в цьому році, але точна дата обміну не називалося. Тепер вона є.

“Домовилися провести обмін 29 грудня, якщо, звичайно, не станеться що-небудь непередбачене”, — повідомило джерело видання, який знає про переговори. За його словами, день обміну більше не питання переговорів. Цю ж дату “Коммерсанту” підтвердив інший інформований співрозмовник. Обидва просили не вказувати до якої зі сторін вони належать.

До 29 грудня належить здійснити ще одну процедуру. У зв’язку з тим, що близько сорока чоловік з числа тих, кого українська сторона готувалася передати бойовикам так званих “республік”, з різних причин попросили виключити їх з обмінних списків, належить перевірити, чи є відмова добровільною. Це повинен зробити координатор підгрупи ТКГ з гуманітарних питань (займається в тому числі проблемою обміну) Тоні Фріш.

“Точне число тих, хто підпаде під новий „великий обмін“ ніхто зі сторін не називав”, — додали у виданні.

Проте, 22 грудня, глава МЗС РФ заявив, що для обміну утримуваними особами між Україною і тимчасово окупованими районами Донбасу в Мінську з’явилася “нова перешкода”.

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