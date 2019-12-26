СМИ РФ сообщили дату обмена удерживаемыми лицами с ОРДЛО

ТКГ собралась 18 декабря в Минске. Там представители Киева и боевиков с неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей сначала договорились об обмене до Нового года. Но потом представители так называемой “ДНР” заявили, что договориться не удалось, поскольку якобы “украинская сторона не осуществила процессуальную очистку (подразумевает прекращение уголовного преследования)” подлежащих обмену лиц. Стороны тогда условились продолжить переговоры в режиме видеоконференции, которая состоялась 23 декабря. По ее итогам было объявлено о достижении договоренности успеть обменять пленных в этом году, но точная дата обмену не называлось. Теперь она есть.

"Договорились провести обмен 29 декабря, если, конечно, не произойдет что-нибудь непредвиденное“,— сообщил источник издания, знающий о переговорах. По его словам, день обмена больше не вопрос переговоров. Эту же дату “Коммерсанту” подтвердил другой информированный собеседник. Оба просили не указывать к какой из сторон они принадлежат.

До 29 декабря предстоит осуществить еще одну процедуру. В связи с тем, что около сорока человек из числа тех, кого украинская сторона готовилась передать боевикам так называемых “республик”, по разным причинам попросили исключить их из обменных списков, предстоит проверить, является ли отказ добровольным. Это должен сделать координатор подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам (занимается в том числе проблемой обмена) Тони Фриш.

“Точное число тех, кто подпадет под новый „большой обмен“ никто из сторон не называл”, — добавили в издании.

Однако, 22 декабря, глава МИД РФ заявил, что для обмена удерживаемыми лицами между Украиной и временно оккупированными районами Донбасса в Минске появилась “новая помеха”.