Суд відпустив з-під варти ексберкутівців, перед очікуваним обміном
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Київський апеляційний суд відпустив з-під варти трьох колишніх бійців спецпідрозділу “Беркут”, яких підозрюють у вбивстві активістів Майдану наприкінці лютого 2014 року, передає кореспондент УНН.
Так, суд змінив запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов’язання колишнім “беркутівцям” — Сергію Зінченку, Павлу Аброськіну та Олегу Янішевському.
Окрім того, Олександру Марінченку змінили запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на особисте зобов’язання. Сергію Тамтурі з нічного домашнього арешту на особисте зобов’язання.
Нагадаємо, прокурор підтвердив, що ексберкутівці є в списку на обмін.
Як повідомлялося, адвокат сімей “Небесної сотні” не виключає зміну запобіжного заходу ексберкутівцям для обміну.
Нагадаємо, 19 грудня Святошинський районний суд Києва звільнив з-під варти одного з колишніх беркутівців, обвинувачених у масовому вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 року, Олександра Марінченка.
Також, суд продовжив тримання під вартою для колишніх “беркутівців” — Сергія Зінченка, Павла Аброськіна та Олега Янішевського до 16 лютого 2020 року.
Окрім того, Святошинський районний суд Києва пом’якшив запобіжний захід Сергію Тамтурі.
П’ятьох колишніх “беркутівців” — Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Сергія Тамтуру, Олександра Марінченка та Олега Янішевського — обвинувачують у вбивствах та інших злочинах, що 20 лютого 2014 року призвели до загибелі 49 людей на вулиці Інститутській у центрі Києва.