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Адвокат сімей "Небесної сотні" не виключає зміну запобіжного заходу ексберкутівцям для обміну

Адвокат сімей "Небесної сотні" не виключає зміну запобіжного заходу ексберкутівцям для обміну

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Сьогодні в Київському апеляційному суду, можливо, відбудеться розгляд апеляційної скарги захисту ексберкутівців, обвинувачених у масовому вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 року, для, не виключено, звільнення їх з-під варти у межах обміну утримуваними особами. Таку думку висловила адвокат потерпілих у справі ексберкутівців Євгенія Закревська журналісту УНН.

"Офіційно не відомо, ми не знаємо точно, але думаємо, що це буде сьогодні, в крайньому разі завтра. Тому що апеляція вже в апеляційному суді… Ми вважаємо, що апеляція та зміна запобіжного заходу відбувається в рамках обміну (утримуваних осіб – ред.)", - розповіла Закревська.

Нагадаємо, 19 грудня Святошинський районний суд Києва звільнив з-під варти одного з колишніх беркутівців, обвинувачених у масовому вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 року, Олександра Марінченка.

Окрім того, суд продовжив тримання під вартою для колишніх беркутівців — Сергія Зінченка, Павла Аброськіна та Олега Янішевського до 16 лютого 2020 року.

Як повідомлялося раніше, адвокат Рибін заявив, що Київ викреслив зі списку на обмін ексберкутівців.

Раніше представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська заявила, що повернення утримуваних осіб відбудеться до кінця цього року, як і було домовлено під час зустрічі лідерів “нормандської четвірки” у Парижі 9 грудня. Наразі списки на звільнення “остаточно дошліфовуються”.

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