Лутковська про обмін утримуваними з ОРДЛО: наразі списки остаточно дошліфовуються

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Повернення утримуваних осіб відбудеться до кінця цього року, як і було домовлено під час зустрічі лідерів “Нормандської четвірки” у Парижі 9 грудня. Наразі списки на звільнення “остаточно дошліфовуються”. Про це повідомила представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Валерія Лутковська, передає УНН з посиланням на заяву пресслужби Офісу Президента.