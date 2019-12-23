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Лутковська про обмін утримуваними з ОРДЛО: наразі списки остаточно дошліфовуються

Лутковська про обмін утримуваними з ОРДЛО: наразі списки остаточно дошліфовуються

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Повернення утримуваних осіб відбудеться до кінця цього року, як і було домовлено під час зустрічі лідерів “Нормандської четвірки” у Парижі 9 грудня. Наразі списки на звільнення “остаточно дошліфовуються”. Про це повідомила представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Валерія Лутковська, передає УНН з посиланням на заяву пресслужби Офісу Президента.

“Було нарешті досягнуто домовленості щодо проведення взаємного звільнення осіб до закінчення цього року, як, власне, й було домовлено під час паризького саміту в Нормандському форматі. І це величезне щастя, тому що ми зможемо нарешті забрати з незаконного утримання під вартою тих наших хлопців, яких не змогли забрати у грудні 2017 року, тих хлопців, які протягом чотирьох років після Іловайська, Дебальцевого перебували в полоні і які протягом чотирьох років не мали можливості навіть поспілкуватися зі своїми сім’ями”, — зазначила Лутковська за результатами переговорів у понеділок, 23 грудня, в режимі скайп-конференції.

Представниця України поросила “не маніпулювати інформацією, тому що за цією процедурою взаємного звільнення — долі людей”.

“На сьогодні ми остаточно дошліфовуємо списки для того, щоб максимально швидко до кінця цього року здійснити цю процедуру одночасного звільнення осіб”, — додала вона.

Нагадаємо, раніше сьогодні прессекретар представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила, що під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи, яка відбулась у понеділок, було досягнуто домовленості щодо взаємного звільнення утримуваних осіб до кінця року.

Як раніше стало відомо ЗМІ, близько сорока осіб з числа тих, кого українська сторона готувалася передати бойовикам, відмовилися брати участь в обміні і повертатися на території, тимчасово контрольовані сепаратистами.

Необхідність провести відеоконференцію виникла після того, як на очній зустрічі в Мінську 18 грудня учасникам переговорів не вдалося домовитися про обмін.

Українські Національні Новини

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