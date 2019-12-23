Лутковская об обмене удерживаемыми с ОРДЛО: сейчас списки окончательно дошлифовуются

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Возвращение удерживаемых лиц состоится до конца этого года, как и было договорено во время встречи лидеров "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря. Сейчас списки на освобождение "окончательно дошлифовуются". Об этом сообщила представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская, передает УНН со ссылкой на заявление пресс-службы Офиса Президента.