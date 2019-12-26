Адвокат семей "Небесной сотни" не исключает изменении меры пресечения экс-беркутовцам для обмена
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Сегодня в Киевском апелляционном суде, возможно, состоится рассмотрение апелляционной жалобы защиты экс-беркутовцев, обвиняемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года, для, не исключено, освобождения их из-под стражи в рамках обмена удерживаемыми лицами. Такое мнение высказала адвокат потерпевших по делу экс-беркутовцев Евгения Закревская журналисту УНН.
"Официально неизвестно, мы не знаем точно, но думаем, что это будет сегодня, в крайнем случае завтра. Потому что апелляция уже в апелляционном суде... Мы считаем, что апелляция и изменение меры пресечения происходит в рамках обмена (удерживаемых лиц - ред.)", - рассказала Закревская.
Напомним, 19 декабря Святошинский районный суд Киева освободил из-под стражи одного из бывших беркутовцев, обвиняемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года, Александра Маринченко.
Кроме того, суд продлил содержание под стражей для бывших беркутовцев - Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Олега Янишевского до 16 февраля 2020 года.
Как сообщалось ранее, адвокат Рыбин заявил, что Киев вычеркнул из списка на обмен экс-беркутовцев.
Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская заявила, что возвращение удерживаемых лиц состоится до конца этого года, как и было договорено во время встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже 9 декабря. Сейчас списки на освобождение "окончательно дошлифовываются".