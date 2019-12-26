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Адвокат семей "Небесной сотни" не исключает изменении меры пресечения экс-беркутовцам для обмена

Адвокат семей "Небесной сотни" не исключает изменении меры пресечения экс-беркутовцам для обмена

Киев  •  УНН

 • 17714 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Сегодня в Киевском апелляционном суде, возможно, состоится рассмотрение апелляционной жалобы защиты экс-беркутовцев, обвиняемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года, для, не исключено, освобождения их из-под стражи в рамках обмена удерживаемыми лицами. Такое мнение высказала адвокат потерпевших по делу экс-беркутовцев Евгения Закревская журналисту УНН.

"Официально неизвестно, мы не знаем точно, но думаем, что это будет сегодня, в крайнем случае завтра. Потому что апелляция уже в апелляционном суде... Мы считаем, что апелляция и изменение меры пресечения происходит в рамках обмена (удерживаемых лиц - ред.)", - рассказала Закревская.

Напомним, 19 декабря Святошинский районный суд Киева освободил из-под стражи одного из бывших беркутовцев, обвиняемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года, Александра Маринченко.

Кроме того, суд продлил содержание под стражей для бывших беркутовцев - Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Олега Янишевского до 16 февраля 2020 года.

Как сообщалось ранее, адвокат Рыбин заявил, что Киев вычеркнул из списка на обмен экс-беркутовцев.

Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская заявила, что возвращение удерживаемых лиц состоится до конца этого года, как и было договорено во время встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже 9 декабря. Сейчас списки на освобождение "окончательно дошлифовываются".

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