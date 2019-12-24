Адвокат Рибін заявив, що Київ викреслив зі списку на обмін ексберкутівців
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Україна викреслила зі списку на обмін ексберкутівців зі справи Майдану. Про це повідомив адвокат Валентин Рибін, передає УНН.
"Сьогодні, 24 грудня, Україна викреслила зі списків співробітників "Беркуту": Янишевського, Зінченка, Аброськіна, а також ще кілька людей. Така позиція України є явно деструктивною, оскільки договір був: обмін всіх встановлених на всіх встановлених", - зазначив Рибін у відеозверненні, яке оприлюднив на Facebook.
За його словами, ексберкутівці вже "багато років" перебувають у списках на обмін, але не можуть вийти на волю.
Раніше представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Валерія Лутковська заявила, що повернення утримуваних осіб відбудеться до кінця цього року, як і було домовлено під час зустрічі лідерів “Нормандської четвірки” у Парижі 9 грудня. Наразі списки на звільнення “остаточно дошліфовуються”.