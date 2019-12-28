Прокурор підтвердив, що ексберкутівці є в списку на обмін

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Прокурор підтвердив, що ексберкутівці, яких підозрюють у вбивстві активістів Майдану наприкінці лютого 2014 року, перебувають списках на обмін. Про це він повідомив під час засідання в Київському апеляційному суді, передає кореспондент УНН.