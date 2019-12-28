Прокурор підтвердив, що ексберкутівці є в списку на обмін
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Прокурор підтвердив, що ексберкутівці, яких підозрюють у вбивстві активістів Майдану наприкінці лютого 2014 року, перебувають списках на обмін. Про це він повідомив під час засідання в Київському апеляційному суді, передає кореспондент УНН.
"Зміна (запобіжного – ред.) заходу у тому вигляді (про яке йдеться в апеляції –ред.) дасть можливість реалізувати домовленості між сторонами щодо одночасного звільнення наших бійців, які утримуються, як в Російській Федерації… так і на території Донецьких та Луганських областей", - сказав прокурор.
Нагадаємо, у справі ексберкутівців остаточно змінили групу прокурорів.
Як раніше повідомлялося, Рябошапка замінив групу прокурорів у справі ексберкутівців.
Нагадаємо, адвокат сімей "Небесної сотні" не виключає зміну запобіжного заходу ексберкутівцям для обміну.
Як повідомлялося, 19 грудня Святошинський районний суд Києва звільнив з-під варти одного з колишніх беркутівців, обвинувачених у масовому вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 року, Олександра Марінченка.
Також, суд продовжив тримання під вартою для колишніх “беркутівців” — Сергія Зінченка, Павла Аброськіна та Олега Янішевського до 16 лютого 2020 року. Нагадаємо, Святошинський районний суд Києва пом’якшив запобіжний захід Сергію Тамтурі.
П’ятьох колишніх “беркутівців” — Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Сергія Тамтуру, Олександра Марінченка та Олега Янішевського — обвинувачують у вбивствах та інших злочинах, що 20 лютого 2014 року призвели до загибелі 49 людей на вулиці Інститутській у центрі Києва.