Родичі Небесної сотні повідомили про погрози з боку колишніх соратників Януковича

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Члени родин Небесної сотні обурені через бездіяльність та відсутність реакції представників правоохоронних органів на погрози та залякування учасників Революції Гідності з боку представників режиму Януковича. Про це йдеться у повідомленні ГО “Родини Небесної сотні” у Facebook, передає УНН.