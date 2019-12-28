Родичі Небесної сотні повідомили про погрози з боку колишніх соратників Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Члени родин Небесної сотні обурені через бездіяльність та відсутність реакції представників правоохоронних органів на погрози та залякування учасників Революції Гідності з боку представників режиму Януковича. Про це йдеться у повідомленні ГО “Родини Небесної сотні” у Facebook, передає УНН.
“Ми, рідні Героїв Небесної Сотні обурені бездіяльністю правоохоронних органів, які не проявляють жодної реакції на дії, що містять ознаки кримінальних злочинів — погрози, залякування учасників Революції Гідності — з боку представників режиму Януковича”, — йдеться у повідомленні.
Зокрема, родичі повідомляють про дії колишнього заступника глави адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова.
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Родичі загиблих пропонують включити в списки на обмін саме його, а не колишніх бійців “Беркуту”, яких підозрюють у масових розстрілах на Майдані. “Треба виключити із списку на обмін беркутівців, а натомість включити у цей список Портнова”, — пишуть родичі.
“Вимагаємо негайної правової реакції на погрози і антидержавну діяльність Портнова. Замість беркутів обміняти Портнова на полонених громадян України яких утримує країна агресор — Росія”, — йдеться в дописі.
Після засідання суду щодо справи колишніх бійців “Беркуту” під Лук’янівським СІЗО почали блокувати виїзд автозаків з ексберкутівцями.
Так, раніше перед цим, суд відпустив з-під варти ексберкутівців, перед очікуваним обміном.
Нагадаємо, прокурор підтвердив, що ексберкутівці є в списку на обмін.
П’ятьох колишніх “беркутівців” — Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Сергія Тамтуру, Олександра Марінченка та Олега Янішевського — обвинувачують у вбивствах та інших злочинах, що 20 лютого 2014 року призвели до загибелі 49 людей на вулиці Інститутській у центрі Києва.