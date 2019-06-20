Ректор КНУ Губерський скасував рішення про призначення Портнова

КИЇВ. 20 червня. УНН. Ректор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Леонід Губерський пообіцяв студентам скасувати рішення про призначення Андрія Портнова на посаді на кафедрі конституційного права юридичного факультету КНУ і вибачився за спробу його призначення. Після цього прямо перед студентами написав наказ про скасування призначення Портнова. Про це повідомляє УНН з посиланням на Телеграм-канал "СІЧ".