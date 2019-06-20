Ректор КНУ Губерський скасував рішення про призначення Портнова
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Ректор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Леонід Губерський пообіцяв студентам скасувати рішення про призначення Андрія Портнова на посаді на кафедрі конституційного права юридичного факультету КНУ і вибачився за спробу його призначення. Після цього прямо перед студентами написав наказ про скасування призначення Портнова. Про це повідомляє УНН з посиланням на Телеграм-канал "СІЧ".
"Перемога! Ректор пообіцяв скасувати рішення щодо прийняття на посаду Портнова та вибачився", йдеться у повідомленні.
Раніше ректор КНУ Леонід Губерський о 22:00 прибув на мітинг студентів, які протестують проти призначення Андрія Портнова на викладацькій посаді.
Під головним корпусом КНУ відбувається мітинг студентів з вимогою звільнити екс-заступника голови Адміністрації Президента часів Януковича Андрія Портнова.
На акції, яка почалася близько 18.30 зібралося кілька сотень учасників.
“Ми не можемо толерувати прихід зла”, “Сьогодні Портнов, завтра Янукович” — плакати з такими висловами тримали учасники акції.
Активісти передали звернення до ректора КНУ ім. Тараса Шевченка Леоніда Губерського. Сам ректор до учасників акції тоді не вийшов.
У зверненні протистувальники вимагають не поновлювати Портнова на викладацькій посаді, а також вимагають аби ректор приніс публічні вибачення.
Частина учасників акції пройшли до приміщень університету та влаштували там сидячий протест.
Нагадаємо, 19 червня Портнов поновився на кафедрі конституційного права юридичного факультету КНУ.
Як повідомляв УНН, у виші не вважають таке поновлення ударом по репутації закладу та не вбачають нічого надзвичайного в акції протесту студентів.