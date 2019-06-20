Ректор КНУ Губерский отменил решение о назначении Портнова
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Ректор Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Леонид Губерский пообещал студентам отменить решение о назначении Андрея Портнова на должность на кафедре конституционного права юридического факультета КНУ и извинился за попытку его назначения. После этого прямо перед студентами написал приказ об отмене назначения Портнова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Телеграмм канал "СИЧ".
"Победа! Ректор пообещал отменить решение о принятии на должность Портнова и извинился", говорится в сообщении.
Ректор КНУ Леонид Губерский в 22:00 прибыл на митинг студентов, протестующих против назначения Андрея Портнова на преподавательской должности.
Под главным корпусом КНУ проходит митинг студентов с требованием уволить экс-заместителя главы Администрации Президента Януковиче Андрея Портнова.
На акции, которая началась около 18:30 собралось несколько сотен участников.
"Мы не можем мириться с приходом зла", "Сегодня Портнов, завтра Янукович" - плакаты с такими высказываниями держали участники акции.
Активисты передали обращение к ректору КНУ им. Тараса Шевченко Леонида Губерскому. Сам ректор к участникам акции тогда не вышел.
В обращении протестуючие требуют не возобновлять Портнова на преподавательской должности, а также требуют чтобы ректор принес публичные извинения.
Часть участников акции прошли в помещения университета и устроили там сидячий протест.
Напомним, 19 июня Портнов возобновился на кафедре конституционного права юридического факультета КНУ.
Как сообщал УНН, в вузе не считают такое восстановление ударом по репутации заведения и не усматривают ничего удивительного в акции протеста студентов.