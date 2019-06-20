Ректор КНУ Губерский отменил решение о назначении Портнова

КИЕВ. 20 июня. УНН. Ректор Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Леонид Губерский пообещал студентам отменить решение о назначении Андрея Портнова на должность на кафедре конституционного права юридического факультета КНУ и извинился за попытку его назначения. После этого прямо перед студентами написал приказ об отмене назначения Портнова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Телеграмм канал "СИЧ".