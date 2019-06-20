Під КНУ студенти вимагали звільнення Портнова з кафедри
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Під головним корпусом Київського національного університету ім.Шевченка відбувся мітинг студентів з вимогою звільнити екс-заступника голови Адміністрації Президента часів Януковича Андрія Портнова, передає кореспондент УНН.
На акції, яка почалася близько 18.30 зібралося кілька сотень учасників.
“Ми не можемо толерувати прихід зла”, “Сьогодні Портнов, завтра Янукович” — плакати з такими висловами тримали учасники акції.
Активісти передали звернення до ректора КНУ ім. Тараса Шевченка Леоніда Губерського. Сам ректор до учасників акції не вийшов.
У зверненні протистувальники вимагають не поновлювати портнова на викладацькій посаді, а також вимагають аби ректор приніс публічні вибачення.
Частина учасників акції пройшли до приміщень університету та влаштували там сидячий протест.
Нагадаємо, 19 червня Портнов поновився на кафедрі конституційного права юридичного факультету КНУ.
Як повідомляв УНН, у виші не вважають таке поновлення ударом по репутації закладу та не вбачають нічого надзвичайного в акції протесту студентів.