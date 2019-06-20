В КНУ студенты требовали увольнения Портнова с кафедры
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Под главным корпусом Киевского национального университета им.Шевченко состоялся митинг студентов с требованием уволить экс-заместителя главы Администрации Президента Януковиче Андрея Портнова, передает корреспондент УНН.
На акции, которая началась около 18.30 собралось несколько сотен участников.
"Мы не можем мириться с приходом зла", "Сегодня Портнов, завтра Янукович" - плакаты с такими высказываниями держали участники акции.
Активисты передали обращение к ректору КНУ им. Тараса Шевченко Леониду Губерскому. Сам ректор к участникам акции не вышел.
В обращении протестующие требуют не возобновлять Портнова на преподавательской должности, а также требуют чтобы ректор принес публичные извинения.
Часть участников акции прошли в помещения университета и устроили там сидячий протест.
Напомним, 19 июня Портнов возобновился на кафедре конституционного права юридического факультета КНУ.
Как сообщал УНН, в вузы не считают такое восстановление ударом по репутации заведения и не усматривают ничего удивительного в акции протеста студентов.