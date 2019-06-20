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Адміністрація КНУ Шевченка спокійно ставиться до мітингу проти призначення Портнова

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. У Київському національному університеті імені Т.Шевченка спокійно ставляться до акції протесту проти призначення викладачем Андрія Портнова. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі університету.

Адміністрація КНУ Шевченка спокійно ставиться до мітингу проти призначення Портнова

"Хай люди, якщо хочуть, приходять і висловлюють свою думку", - наголосили в прес-службі.

При цьому у вузі додали, що спокійно ставляться до акції протесту, оскільки в Україні регулярно відбуваються різноманітні мітинги, тож, якщо студенти хочуть висловити свою думку, то вони мають право це робити.

Також у вузі зазначили, що не мають побоювань з приводу репутації учбового закладу у зв’язку із таким призначенням.

"Ми беремо людину-фахівця на роботу, причому беремо на роботу до конкурсу. Він такий самий, як і всі люди, які хочуть працювати в університеті – викладачі, професори, доктори наук, доценти", - пояснили в прес-службі.

За даними вузу, конкурсний відбір на заміщення вакантної посади, яку наразі обійняв політик, відбудеться ближче до кінця року – в листопаді-грудні 2019 року.

Нагадаємо, вчора у Київському національному університеті (КНУ) імені Т.Г. Шевченка підтвердили інформацію про те, що колишній заступник голови Адміністрації президента (АП) при Вікторі Януковичу Андрій Портнов знову працюватиме на кафедрі конституційного права юридичного факультету.

На 18.30 20 червня запланована акція протесту студентів, які незадоволені таким рішенням.

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