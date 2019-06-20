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Администрация КНУ Шевченко спокойно относится к митингу против назначения Портнова

Киев • УНН

 • 24623 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко спокойно относятся к акции протеста против назначения преподавателем Андрея Портнова. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе университета.

Администрация КНУ Шевченко спокойно относится к митингу против назначения Портнова

"Пусть люди, если хотят, приходят и выражают свое мнение", - отметили в пресс-службе.

При этом в вузе добавили, что спокойно относятся к акции протеста, поскольку в Украине регулярно проходят различные митинги, поэтому, если студенты хотят выразить свое мнение, то они имеют право это делать.

Также в вузе отметили, что не имеют опасений по поводу репутации учебного заведения в связи с таким назначением.

"Мы берем человека-специалиста на работу, причем берем на работу до конкурса. Он такой же, как и все люди, которые хотят работать в университете - преподаватели, профессора, доктора наук, доценты", - пояснили в пресс-службе.

По данным вуза, конкурсный отбор на замещение вакантной должности, которую сейчас занял политик, состоится ближе к концу года - в ноябре-декабре 2019 года.

Напомним, вчера в Киевском национальном университете (КНУ) имени Т.Г. Шевченко подтвердили информацию о том, что бывший заместитель главы Администрации президента (АП) при Викторе Януковиче Андрей Портнов снова работать на кафедре конституционного права юридического факультета.

На 18.30 20 июня запланирована акция протеста студентов, недовольны таким решением.

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