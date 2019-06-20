Ректор КНУ Губерський прибув до протестуючих студентів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Ректор Київського національного універститету ім. Тараса Шевченка Леонід Губерський о 22:00 прибув на мітинг студентів, які протестують проти призначення Андрія Портнова на викладацькій посаді. Про це повідомляє УНН з посиланням на Телеграм-канал "СІЧ".
Під головним корпусом КНУ відбувається мітинг студентів з вимогою звільнити екс-заступника голови Адміністрації Президента часів Януковича Андрія Портнова.
На акції, яка почалася близько 18.30 зібралося кілька сотень учасників.
“Ми не можемо толерувати прихід зла”, “Сьогодні Портнов, завтра Янукович” — плакати з такими висловами тримали учасники акції.
Активісти передали звернення до ректора КНУ ім. Тараса Шевченка Леоніда Губерського. Сам ректор до учасників акції тоді не вийшов.
У зверненні протистувальники вимагають не поновлювати Портнова на викладацькій посаді, а також вимагають аби ректор приніс публічні вибачення.
Частина учасників акції пройшли до приміщень університету та влаштували там сидячий протест.
Нагадаємо, 19 червня Портнов поновився на кафедрі конституційного права юридичного факультету КНУ.
Як повідомляв УНН, у виші не вважають таке поновлення ударом по репутації закладу та не вбачають нічого надзвичайного в акції протесту студентів.