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Ректор КНУ Губерский прибыл в протестующих студентов

Киев • УНН

 • 12478 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Ректор Киевского национального универститета им. Тараса Шевченко Леонид Губерский в 22:00 прибыл на митинг студентов, протестующих против назначения Андрея Портнова на преподавательской должности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Телеграмм канал "СИЧ".

Ректор КНУ Губерский прибыл в протестующих студентов

Под главным корпусом КНУ проходит митинг студентов с требованием уволить экс-заместителя главы Администрации Президента Януковича Андрея Портнова.

На акции, которая началась около 18:30 собралось несколько сотен участников.

"Мы не можем мириться приходу зла", "Сегодня Портнов, завтра Янукович" - плакаты с такими высказываниями держали участники акции.

Активисты передали обращение к ректору КНУ им. Тараса Шевченко Леонида Губерскому. Сам ректор к участникам акции тогда не вышел.

В обращении протестующие требуют не возобновлять Портнова на преподавательской должности, а также требуют чтобы ректор принес публичные извинения.

Часть участников акции прошли в помещения университета и устроили там сидячий протест.

Напомним, 19 июня Портнов возобновился на кафедре конституционного права юридического факультета КНУ.

Как сообщал УНН, в вузе не считают такое восстановление ударом по репутации заведения и не усматривают ничего удивительного в акции протеста студентов.

Украинские Национальные Новости

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