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Під Лук'янівським СІЗО блокують виїзд автозаків з ексберкутівцями

Під Лук'янівським СІЗО блокують виїзд автозаків з ексберкутівцями

Київ • УНН

 • 18512 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Під Лук'янівським СІЗО активісти блокують виїзд автозаків в яких перебувають обвинувачені у вбивствах на Майдані колишні бійці спецпідрозділу "Беркут", пише УНН спираючись на дані UA:Суспільне, волонтера Романа Сініцина та координатора С14 Сергія Мазура.

Активісти заблокували виїзд автівок з території СІЗО за допомогою сміттєвих баків.

У свою чергу учасники акції не дали проїхати автозаку, що хотів потрапити на територію СІЗО. Представники правоохоронних органів після цього заблокували під'їзд.

Нагадаємо, раніше Сініцин повідомив, що ексберкутівців з бійкою вивезли з під суду.

Так, перед цим, суд відпустив з-під варти ексберкутівців, перед очікуваним обміном.

Нагадаємо, прокурор підтвердив, що ексберкутівці є в списку на обмін.

П’ятьох колишніх “беркутівців” — Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Сергія Тамтуру, Олександра Марінченка та Олега Янішевського — обвинувачують у вбивствах та інших злочинах, що 20 лютого 2014 року призвели до загибелі 49 людей на вулиці Інститутській у центрі Києва.

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