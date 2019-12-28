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Ексберкутівців з бійкою вивезли з під суду – волонтер

Ексберкутівців з бійкою вивезли з під суду – волонтер

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Під Київським апеляційним судом після оголошення рішення щодо зміни запобіжних заходів колишнім бійцям спецпідрозділу “Беркут”, яких підозрюють у вбивстві активістів Майдану наприкінці лютого 2014 року, сталася бійка. Про це написав волонтер Роман Сініцин на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Під судом бійка”, — написав Сініцин, та додав, що “Двох беркутів з бійкою вивезли з під суда”.

Раніше він закликав людей збиратися під київським СІЗО.

“Збір оголошено на 20:00 біля Лук’янівського СІЗО на вулиці Дегтярівській, 13”, — заявляв Сініцин.

Так, суд відпустив з-під варти ексберкутівців, перед очікуваним обміном.

Нагадаємо, прокурор підтвердив, що ексберкутівці є в списку на обмін.

Як повідомлялося, адвокат сімей “Небесної сотні” не виключає зміну запобіжного заходу ексберкутівцям для обміну.

Нагадаємо, 19 грудня Святошинський районний суд Києва звільнив з-під варти одного з колишніх беркутівців, обвинувачених у масовому вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 року, Олександра Марінченка.

Також, суд продовжив тримання під вартою для колишніх “беркутівців” — Сергія Зінченка, Павла Аброськіна та Олега Янішевського до 16 лютого 2020 року.

Окрім того, Святошинський районний суд Києва пом’якшив запобіжний захід Сергію Тамтурі.

П’ятьох колишніх “беркутівців” — Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Сергія Тамтуру, Олександра Марінченка та Олега Янішевського — обвинувачують у вбивствах та інших злочинах, що 20 лютого 2014 року призвели до загибелі 49 людей на вулиці Інститутській у центрі Києва.

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