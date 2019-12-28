Ексберкутівців з бійкою вивезли з під суду – волонтер

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Під Київським апеляційним судом після оголошення рішення щодо зміни запобіжних заходів колишнім бійцям спецпідрозділу “Беркут”, яких підозрюють у вбивстві активістів Майдану наприкінці лютого 2014 року, сталася бійка. Про це написав волонтер Роман Сініцин на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.