Ексберкутівців з бійкою вивезли з під суду – волонтер
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Під Київським апеляційним судом після оголошення рішення щодо зміни запобіжних заходів колишнім бійцям спецпідрозділу “Беркут”, яких підозрюють у вбивстві активістів Майдану наприкінці лютого 2014 року, сталася бійка. Про це написав волонтер Роман Сініцин на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Під судом бійка”, — написав Сініцин, та додав, що “Двох беркутів з бійкою вивезли з під суда”.
Раніше він закликав людей збиратися під київським СІЗО.
“Збір оголошено на 20:00 біля Лук’янівського СІЗО на вулиці Дегтярівській, 13”, — заявляв Сініцин.
Так, суд відпустив з-під варти ексберкутівців, перед очікуваним обміном.
Нагадаємо, прокурор підтвердив, що ексберкутівці є в списку на обмін.
Як повідомлялося, адвокат сімей “Небесної сотні” не виключає зміну запобіжного заходу ексберкутівцям для обміну.
Нагадаємо, 19 грудня Святошинський районний суд Києва звільнив з-під варти одного з колишніх беркутівців, обвинувачених у масовому вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 року, Олександра Марінченка.
Також, суд продовжив тримання під вартою для колишніх “беркутівців” — Сергія Зінченка, Павла Аброськіна та Олега Янішевського до 16 лютого 2020 року.
Окрім того, Святошинський районний суд Києва пом’якшив запобіжний захід Сергію Тамтурі.
П’ятьох колишніх “беркутівців” — Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Сергія Тамтуру, Олександра Марінченка та Олега Янішевського — обвинувачують у вбивствах та інших злочинах, що 20 лютого 2014 року призвели до загибелі 49 людей на вулиці Інститутській у центрі Києва.