В Лукьяновском СИЗО блокируют выезд автозаков с экс-беркутовцами

Активисты заблокировали выезд автомобилей с территории СИЗО с помощью мусорных баков.

В свою очередь участники акции не дали проехать автозаку, что хотел попасть на территорию СИЗО. Представители правоохранительных органов после этого заблокировали подъезд.

Напомним, ранее Синицын сообщил, что экс-беркутовцев с дракой вывезли из под суда.

Так, ранее перед этим суд отпустил из-под стражи экс-беркутовцев, перед ожидаемым обменом.

Напомним, прокурор подтвердил, что экс-беркутовцы в списке на обмен.

Пять бывших “беркутовцев” — Сергей Зинченко, Павел Аброськин, Сергей Тамтура, Александр Маринченко и Олег Янишевский — обвиняют в убийствах и других преступлениях, которые 20 февраля 2014 года привели к гибели 49 человек на улице Институтской в центре Киева.