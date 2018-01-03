Справу щодо колишнього фігуранта "справи 2 травня" Долженкова передали до суду
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 3 січня. УНН. Прокуратура Одещини направила до Київського районного суду обвинувальний акт стосовно одного з фігурантів подій 2 травня. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.
“Сергій Долженков підозрюється у підготовці до організації масових заворушень у 2014 році, підготовка до яких мала місце на території меморіального комплексу "411 батарея" в Одесі, та умисних діях і публічних закликах до зміни меж території та державного кордону України, повалення конституційного ладу”, — йдеться у повідомленні.
На теперішній час він перебуває під вартою.
Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі в ході масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 отримали поранення. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок.
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