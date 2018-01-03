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Дело в отношении бывшего фигуранта "дела 2 мая" Долженкова передали в суд

Киев • УНН

 • 11603 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 3 января. УНН. Прокуратура Одесской области направила в Киевский районный суд обвинительный акт в отношении одного из фигурантов событий 2 мая. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Дело в отношении бывшего фигуранта "дела 2 мая" Долженкова передали в суд

"Сергей Долженков подозревается в подготовке к организации массовых беспорядков в 2014 году, подготовка к которым имела место на территории мемориального комплекса "411 батарея" в Одессе, и умышленных действиях и публичных призывах к изменению границ территории и государственной границы Украины, свержение конституционного строя", - говорится в сообщении.

В настоящее время он находится под стражей.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов.

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Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств по различным фактам. Наиболее резонансное - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.

Ранее сообщалось, что Приморский суд Одессы избрал меру пресечения для россиянина Евгения Мефьодова. Обвиняемый будет находиться в СИЗО до 18 января 2018 к моменту завершения досудебного расследования.

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