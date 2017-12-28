Колишнього фігуранта “справи 2 травня” повернули назад до СІЗО
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 28 грудня. УНН. Приморський суд Одеси завтра обиратиме запобіжний захід для росіянина Євгена Мефьодова. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат Рибін, передає кореспондент УНН.
За його словами, Мефьодова повернули в Одесу із Святогорська як одного із п’ятнадцяти росіян, яких Україна не представила до обміну.
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Державне обвинувачення наполягатиме на обранні йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, колишнього фігуранта “справи 2 травня” Мефьодова, якого наразі звинувачують у посяганні на територіальну цілісність України та повалення державного ладу, готували до обміну на українських військовополонених.