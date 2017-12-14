Колишнього фігуранта “справи 2 травня” обміняють на українських військовополонених
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 14 грудня. УНН. Одеський суд скасував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно росіянина Є.Мефьодова. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.
“Відносно колишнього фігуранта "справи 2 травня“ судом скасовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та застосовано заходи охорони з метою подальшого обміну на українських військовополонених та інших осіб, які незаконно утримуються на теритоії злочинних формувань. Прокуратура Одещини спільно з УСБУ та органами Національної поліції тримає це питання на контролі та вживає заходів, щоб якомога більше наших полонених, які незаконно утримуються, мали змогу повернутися додому”, — зазначили у відомстві.
Нагадаємо, С. Долженкова і Є. Мефьодова затримали співробітники СБУ 18 вересня відразу після оголошення Іллічівським судом виправдувального вироку у “справі 2 травня” в частині подій на Грецькій площі. Їм оголосили підозри за ч.2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Київський райсуд Одеси обрав обвинуваченим запобіжнй захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб.