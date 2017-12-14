Бывшего фигуранта "дела 2 мая" обменяют на украинских военнопленных

"В отношении бывшего фигуранта "дела 2 мая" судом отменена мера пресечения в виде содержания под стражей и применены меры охраны с целью дальнейшего обмена на украинских военнопленных и других лиц, которые незаконно содержатся на теритоии преступных формирований. Прокуратура Одесской области совместно с УСБУ и органами Национальной полиции держит этот вопрос на контроле и принимает меры, чтобы как можно больше наших пленных, которые незаконно содержатся, могли вернуться домой", - отметили в ведомстве.

Напомним, С.Долженкова и Е.Мефьодова задержали сотрудники СБУ 18 сентября сразу после объявления Ильичевским судом оправдательного приговора в "деле 2 мая" в части событий на Греческой площади. Им объявили подозрения по ч.2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Киевский райсуд Одессы избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.