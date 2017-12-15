В Одесі звільнили з-під варти вісьмох арештантів для обміну на українських полонених
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 15 грудня. УНН. Суд в Одесі скасував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та застосував заходи охорони для подальшого обміну вісьмох арештантів на українських військовополонених та інших осіб, які незаконно утримуються на окупованому Донбасі. Про це повідомляє кореспондент УНН з посиланням на власні джерела.
Із власних джерел стало відомо, що на українських військовополонених, які утримуються в "ДНР" та "ЛНР" обміняють Євгена Мефьодова, Віктора Жуковського, Олександра Луценка, Ігора Махіненка, Олексія Власенка, Семена Бойцова, Максима Генка і Володимира Дорогокупця.
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Орієнтовно їх планують обміняти до новорічно-різдвяних свят. Ще 20 затриманих обміняють після свят.
Як повідомляв УНН, 29 листопада Тристороння контактна група по Донбасу домовилася провести обмін для звільнення заручників до новорічних свят.
Нагадаємо, джерела в мінській контактній групі повідомили, що обмін полоненими на Донбасі може відбутися до 25 грудня.