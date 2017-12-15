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В Одессе освободили из-под стражи восьмерых заключенных для обмена на украинских пленных

В Одессе освободили из-под стражи восьмерых заключенных для обмена на украинских пленных

Киев  •  УНН

 • 23894 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 15 декабря. УНН. Суд в Одессе отменил меру пресечения в виде содержания под стражей и применил меры охраны для дальнейшего обмена восьмерых заключенных на украинских военнопленных и других лиц, которые незаконно удерживаются на оккупированном Донбассе. Об этом сообщает корреспондент УНН со ссылкой на собственные источники.

Из собственных источников стало известно, что на украинских военнопленных, содержащихся в "ДНР" и "ЛНР" обменяют Евгения Мефедова, Виктора Жуковского, Александра Луценко, Игоря Махиненка, Алексея Власенко, Семена Бойцова, Максима Генко и Владимира Дорогокупца.

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Ориентировочно их предполагают обменять до новогодне-рождественских праздников. Еще 20 задержанных обменяют после праздников.

Как сообщал УНН, 29 ноября Трехсторонняя контактная группа по Донбассу договорилась провести обмен для освобождения заложников до новогодних праздников.

Напомним, источники в минской контактной группе сообщили, что обмен пленными в Донбассе может произойти до 25 декабря.

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