В Одессе освободили из-под стражи восьмерых заключенных для обмена на украинских пленных
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 15 декабря. УНН. Суд в Одессе отменил меру пресечения в виде содержания под стражей и применил меры охраны для дальнейшего обмена восьмерых заключенных на украинских военнопленных и других лиц, которые незаконно удерживаются на оккупированном Донбассе. Об этом сообщает корреспондент УНН со ссылкой на собственные источники.
Из собственных источников стало известно, что на украинских военнопленных, содержащихся в "ДНР" и "ЛНР" обменяют Евгения Мефедова, Виктора Жуковского, Александра Луценко, Игоря Махиненка, Алексея Власенко, Семена Бойцова, Максима Генко и Владимира Дорогокупца.
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Ориентировочно их предполагают обменять до новогодне-рождественских праздников. Еще 20 задержанных обменяют после праздников.
Как сообщал УНН, 29 ноября Трехсторонняя контактная группа по Донбассу договорилась провести обмен для освобождения заложников до новогодних праздников.
Напомним, источники в минской контактной группе сообщили, что обмен пленными в Донбассе может произойти до 25 декабря.