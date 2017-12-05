Контактная группа пока не согласовала дату и место обмена пленными
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе обсудила место и дату обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными “ЛДНР”. Об этом сообщил представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов, передает УНН со ссылкой на “РИА-Новости”.
“На сегодняшнем заседании контактная группа продолжила подготовку к обмену пленными. Важно не допустить провокаций, направленных на срыв договоренностей. Продолжается обсуждение процедуры, места и даты обмена”, — сообщил он.
Как уточнил Грызлов, контактная группа договорилась, что при необходимости на следующей неделе состоится дополнительная видеоконференция.
Ранее, появилась информация о том, что Киев и самопровозглашенные республики Донбасса согласовали списки пленных для обмена. Так, на первом этапе Киев должен передать 306 человек, а боевики вернут 74.
Напомним, контактная группа договорилась провести обмен для освобождения заложников к новогодним праздникам.