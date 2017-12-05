Контактна група поки не погодила дату і місце обміну полоненими
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі обговорила місце і дату обміну полоненими між Києвом і самопроголошеними "ЛДНР". Про це повідомив представник РФ в контактній групі Борис Гризлов, передає УНН з посиланням на "РИА-Новости".
"На сьогоднішньому засіданні контактна група продовжила підготовку до обміну полоненими. Важливо не допустити провокацій, спрямованих на зрив домовленостей. Триває обговорення процедури, місця і дати обміну", - повідомив він.
Як уточнив Гризлов, контактна група домовилася, що при необхідності на наступному тижні відбудеться додаткова відеоконференція.
Раніше, з'явилася інформація про те, що Київ і самопроголошені республіки Донбасу узгодили списки полонених для обміну. Так, на першому етапі Київ повинен передати 306 чоловік, а бойовики повернуть 74.
Нагадаємо, контактна група домовилася провести обмін для звільнення заручників до новорічних свят.