Контактная группа договорилась провести обмен для освобождения заложников к новогодним праздникам

"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО подтвердила готовность сторон выполнить обмен удерживаемыми лицами на основе уже утвержденных списков и согласовать в кратчайшие сроки процедуру и дату обмена", - отметила Д.Олифер.

По ее словам, решение об ускорении процесса передачи находящихся было принято, исходя из стремления провести обмен до новогодних и рождественских праздников.

Напомним, в Минске завершилось заседание контактной группы по Донбассу.

Как сообщал УНН, участница гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что в плену поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе находятся 158 граждан Украины.