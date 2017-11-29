Контактная группа договорилась провести обмен для освобождения заложников к новогодним праздникам
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Трехсторонняя контактная группа по Донбассу во время заседания в Минске подтвердила готовность сторон выполнить обмен удерживаемыми лицами и согласовать в кратчайшие сроки процедуру и дату их обмена. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер на своей странице в Facеbook, передает УНН.
"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО подтвердила готовность сторон выполнить обмен удерживаемыми лицами на основе уже утвержденных списков и согласовать в кратчайшие сроки процедуру и дату обмена", - отметила Д.Олифер.
По ее словам, решение об ускорении процесса передачи находящихся было принято, исходя из стремления провести обмен до новогодних и рождественских праздников.
Напомним, в Минске завершилось заседание контактной группы по Донбассу.
Как сообщал УНН, участница гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что в плену поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе находятся 158 граждан Украины.