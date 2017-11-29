Контактна група домовилась провести обмін для звільнення заручників до новорічних свят

“Тристороння контактна група за участі представників ОРДЛО підтвердила готовність сторін виконати обмін утримуваними особами на засадах вже затверджених списків та узгодити в найстисліші терміни процедуру і дату обміну”, — зазначила Д.Оліфер.

За її словами, рішення про прискорення процесу передачі утримуваних було прийняте, виходячи з прагнення провести обмін до новорічних та різдвяних свят.

Нагадаємо, у Мінську завершилось засідання контактної групи щодо Донбасу.

Як повідомляв УНН, учасниця гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи зі врегулювання конфлікту на сході України, віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що у полоні підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі перебувають 158 громадян України.