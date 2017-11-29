Контактна група домовилась провести обмін для звільнення заручників до новорічних свят
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Тристороння контактна група щодо Донбасу під час засідання в Мінську підтвердила готовність сторін виконати обмін утримуваними особами та узгодити в найстисліші терміни процедуру і дату їхнього обміну. Про це повідомила прес-секретар представника України в контактній групі Дарка Оліфер на своїй сторінці в Facеbook, передає УНН.
“Тристороння контактна група за участі представників ОРДЛО підтвердила готовність сторін виконати обмін утримуваними особами на засадах вже затверджених списків та узгодити в найстисліші терміни процедуру і дату обміну”, — зазначила Д.Оліфер.
За її словами, рішення про прискорення процесу передачі утримуваних було прийняте, виходячи з прагнення провести обмін до новорічних та різдвяних свят.
Нагадаємо, у Мінську завершилось засідання контактної групи щодо Донбасу.
Як повідомляв УНН, учасниця гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи зі врегулювання конфлікту на сході України, віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що у полоні підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі перебувають 158 громадян України.