Українська сторона робить все, щоб обмін заручниками відбувся - Лутковська
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Українська сторона у Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі робить усе можливе, щоб обмін заручниками відбувся. Про це заявила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська в ефірі "5 каналу", передає УНН.
"Переговорна група працює на те, щоб обміни відбулися. Ми робимо для цього все можливе, важко сказати, наскільки ця ситуація (конфлікт "ДНР" і "ЛНР" – ред.) вплине на обмін", – розповідає Лутковська.
Вона підкреслила, що українська сторона пропонує обміняти 306 осіб на 76 українських заручників.
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"На жаль, на сьогоднішній день припинилися ті візити, які ми проводили з Тетяною Москальковою (Уповноважений з прав людини в РФ – ред.) на територію України та Росії", – зазначила Лутковська.
Нагадаємо, учасниця гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи зі врегулювання конфлікту на сході України, віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що у полоні підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі перебувають 158 громадян України.