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Украинская сторона делает все, чтобы обмен заложниками состоялся - Лутковская

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Украинская сторона в Трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе делает все возможное, чтобы обмен заложниками состоялся. Об этом заявила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская в эфире "5 канала", передает УНН.

"Переговорная группа работает на то, чтобы обмены состоялись. Мы делаем для этого все возможное, трудно сказать, насколько эта ситуация (конфликт" ДНР "и" ЛНР "- ред.) повлияет на обмен", - рассказывает Лутковская.

Она подчеркнула, что украинская сторона предлагает обменять 306 человек на 76 украинских заложников.

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"К сожалению, на сегодняшний день прекратились те визиты, которые мы проводили с Татьяной Москальковой (Уполномоченный по правам человека в РФ - ред.) на территории Украины и России", - отметила Лутковская.

Напомним, участница гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что в плену поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе находятся 158 граждан Украины.

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