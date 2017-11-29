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У Мінську завершилось засідання контактної групи щодо Донбасу

У Мінську завершилось засідання контактної групи щодо Донбасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Тристороння контактна група щодо Донбасу завершила засідання в Мінську. Про це повідомила прес-секретар представника України в контактній групі Дарка Оліфер на своїй сторінці в Facеbook, передає УНН.

Під час засідання, зокрема, контактна група підтвердила готовність провести обмін утримуваними особами до новорічних свят. Також було обговорено безпекове питання.

"Українська сторона поінформувала ОБСЄ стосовно виявлених протипіхотних мін радянського виробництва в районі н.п. Гладосово, де нещодавно було відновлено контроль України відповідно до лінії розмежування, встановленої Меморандумом від 19 вересня 2014 року", - написала Д.Оліфер.

Як повідомляв УНН, учасниця гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи зі врегулювання конфлікту на сході України, віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що у полоні підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі перебувають 158 громадян України.

Українські Національні Новини

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